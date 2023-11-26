«Мы только бегали за мячом»: тренер «Динамо» раскритиковал команду после победы над ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что недоволен действиями своей команды в первом тайме матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда забили первый, думал, что нас это успокоит, будем увереннее. Но мы были более боязливыми. Первый тайм — счет 2:1 для ЦСКА вообще логичный. Они играли как хотели. У них были хорошие комбинации через касания. Была одна команда на поле. Мы только бегали за мячом и ничего не успевали», — заявил Личка.

На седьмой минуте матча счет открыл футболист «Динамо» Бителло. В середине первого тайма Аббосбек Файзуллаев сравнял счет, а перед перерывом Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Через десять минут после перерыва Бителло забил второй мяч в ворота ЦСКА, а за 15 минут до финального свистка Константин Тюкавин установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 25 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 4 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 3 декабря. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обвинили в неправильном распределении сил из-за поражения от «Динамо».