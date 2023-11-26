Лидера «Локомотива» призвали наказать за ругань в адрес арбитров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что высказывания капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова и главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова в адрес арбитров после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) в корне неверны. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Во что это все иначе может превратиться? В потасовку на улице? Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг футбола агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать. На месте руководства клуба, я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила», — заявила Смородская.

После матча Баринов обратился к арбитрам, назвав их позором футбола. Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее появилась информация, что Галактионова могут дисквалифицировать за нецензурное высказывание в адрес судей.