«Балтика» и «Спартак» выявили победителя в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл на выезде «Балтику» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В середине первого тайма счет открыл Даниил Хлусевич. За восемь минут до конца основного времени матча Квинси Промес установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 декабря. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«Балтика» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее матч «Балтика» — «Спартак» был прерван из-за погоды.