В «Динамо» рассказали, кто из игроков команды может стать телеведущим

Хоккеист московского «Динамо» Павел Кудрявцев назвал партнеров, которые после карьеры имеют шансы стать телеведущими, передает Legalbet.

«Кто в команде в дальнейшем телеведущим? Думаю, у нас много таких игроков. Мы открыты для съемок. Но, думаю, можно выделить Андрюху Миронова и Диму Рашевского. Жизнь покажет, кем станут по окончании карьеры», — сказал Кудрявцев.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые занимают второе место, набрав 49 очков. «Динамо» уступает московскому «Спартаку» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Динамо» встретиться на выезде со своими одноклубниками из Минска. Встреча состоится 26 ноября. Встреча начнется в 17.10 по московскому времени. 12 ноября команды провели очную встречу в столице Белоруссии. Со счетом 2:1 победил московский клуб. В составе победителей отличились Никита Гусев и Бреннан Менелл.

Ранее российский финалист Кубка Стэнли перешел в «Сибирь».