Матч «Балтика» — «Спартак» был прерван из-за погоды

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» был прерван на седьмой минуте из-за снега.

Встречу приостановили на несколько минут. Работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сейчас заканчивается первый тайм. Подопечные Гильермо Абаскаля ведут со счетом 1:0.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имела в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

В чемпионате России лидирует петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 32 балла. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо», имея в активе 28 баллов.

В матче первого круга «Спартак» обыграл «Балтику» на своем поле со счетом 2:1. В составе победителей отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За «Балтику» забил Анхело Энрикес.

Ранее была названа главная проблема «Спартака».