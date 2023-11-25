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«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге закончился мат 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» принимал «Сочи». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена», завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

В добавленное к первому тайму время счет открыл бразильский защитник «Зенита» Родриго. На 58-й минуте преимущество петербургской команды удвоил нападающий Вильсон Изидор. На 89-й минуте окончательный счет установил полузащитник Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, заработав 33 очка в 16 матчах. Команда Сергея Семака обогнала «Краснодар», в активе которого на одно очко меньше, но есть игра в запасе. «Сочи» замыкает» таблицу РПЛ, заработав лишь 10 очков в 16 играх.

В следующем матче «Зенит» сыграет с московским «Динамо» в рамках Кубка России. Матч состоится 29 ноября. «Сочи» 2 декабря проведет встречу с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом».

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