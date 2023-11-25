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Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона

Лыжник Александр Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона

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РИА Новости

Александр Большунов одержал вторую победу на старте нового сезона в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Большунов выиграл гонку на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, а также стал победителем в заезде коньковым стилем.

В августе 2023 года Большунов потянул спину во время тренировок в Белоруссии. Он пропустил старты в Ханты-Мансийске. Тренер сборной России Юрий Бородавко заявлял, что решение о выступлении Большунова будет приниматься непосредственно перед стартами исходя из его самочувствия.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22. С тех пор не выступает на международных турнирах.

Ранее чемпион мира объяснил, почему отстранили российских лыжников.

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