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Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Капризов повторил рекорд «Миннесоты», шестой раз подряд забив «Колорадо»

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо».

Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в матчах с одним и тем же соперником в НХЛ.

Ранее Брайан Ролстон забивал на протяжении шести матчей в ворота «Лос-Анджелес Кингз», а Мариан Габорик в шести играх подряд огорчал «Аризону».

«Миннесота» обыграла «Колорадо» со счетом 3:2.

Российский форвард команды Кирилл Капризов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 18 матчей, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности хоккеистом из России после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Ранее в клубе НХЛ обеспокоились уровнем игры российского хоккеиста.

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Хоккей. НХЛ
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