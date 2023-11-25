Овечкин о разгромном поражении «Кэпиталз»: мы не сделали ничего

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о разгромном поражении своей команды в матче против «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы совсем не играли. Мы дали им много пространства. Особенно в первом периоде. Мы совершали ошибки, теряли шайбу. Не сделали ничего.

Такие матчи случаются. Это тревожный звоночек, который показывает, что мы играем неправильно, находимся в неправильной ситуации, теряем шайбы, что стоит нам игры», — сказал Овечкин после матча.

25 ноября «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 0:5. дублем отметился Леон Драйзайтль.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 22 очка, занимает шестое место в Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери прервала свою победную серию игр, которая насчитывала пять матчей подряд. «Эдмонтон» идет предпоследним в Западной конференции.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Ранее сообщалось, что Овечкин ударил соперника в лицо в матче НХЛ.