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Сборная России по футболу собирается сыграть с европейской национальной командой

Генсек РФС Митрофанов сообщил о намерении сыграть с европейской сборной весной

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сборная России по футболу может провести контрольный матч с одной из европейских национальных команд весной 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Многие европейские страны уже вышли на Евро, они будут играть товарищеские матчи весной. У нас есть интерес сыграть против европейских команд, мы всегда рассматривали такой вариант. Некоторые из них освободятся. Надеюсь, это займет не так много времени. Мы ведем переговоры с большим количеством команд», — сказал Митрофанов.

20 ноября сборная России провела матч с Кубой. Игра завершилась победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев объяснил, чем для игроков сборной России был полезен матч с Кубой.

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