«Маленький святоша»: отец Родриго отреагировал на конфликт сына с Месси

Эрик Гоэс, отец футболиста сборной Бразилии и «Реала» Родриго Гоэса, на своей странице в социальных сетях опубликовал историю, прикрепив фото, на котором форвард сборной Аргентины Лионель Месси хватает за горло игрока национальной команды Уругвая Матиаса Оливеру, а также с недовольным лицом общается с Родриго. Так Эрик Гоэс отреагировал на конфликт Месси со своим сыном во время матча отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

«Серьезно? Кто-то удивлен? Этот маленький святоша, который ни с кем не конфликтует», — написал отец Родриго.

До начала матча фанаты устроили массовую драку, после чего аргентинские футболисты покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал соперников трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: «Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком».

«В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», – сказал форвард.

Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась победой аргентинской национальной команды со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Аргентины плюнул в бразильских болельщиков.