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Назван лучший хоккеист мира

Форвард «Трактора» Бурдасов назвал Макдэвида лучшим хоккеистом мира

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий челябинского «Трактора» Антон Бурдасов в эфире YouTube-канала «Трактор SHOW» назвал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом мира.

«Коннор Макдэвид. Я даже не знаю, кого назвать тут еще. Из русских, играющих в КХЛ, могу сказать, что лучший — Володя Ткачев. Омский. Эдуардыч», — сказал Антон Бурдасов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Макдэвид принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать 10 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Макдэвид набрал 866 (309+557) очков в 585 матчах. В 2015 году «Эдмонтон» выбрал Коннора под общим первым номером драфта. В 2016 году в составе национальной команды Канады Макдэвид стал чемпионом мира. Тогда первенство мира проходило в России.

Ранее был назван хоккейный Лионель Месси.

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