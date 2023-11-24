Роман Костомаров выйдет на лед на коньках

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров на форуме «Грани личного бренда» рассказал, что собирается снова выйти на лед на коньках.

«В кроссовках на лед — ерунда. Скоро я выйду на коньках. Ведется работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров рассказал о трудных отношениях с партнершами.