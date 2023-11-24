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Осужденного за убийство бегуна-ампутанта выпустят из тюрьмы по УДО

Убивший свою девушку бегун-ампутант Писториус выйдет из тюрьмы по УДО 5 января

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Global Look Press

Осужденный за убийство своей девушки южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус выйдет из тюрьмы по УДО. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что убийца покинет исправительное учреждение 5 января.

36-летний Писториус в ночь на 14 февраля 2013 года убил свою девушку, несколько раз выстрелив в запертую дверь туалета. Позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя.

Изначально его признали виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорили к пяти годам тюремного заключения. Однако спортсмен был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест.

Зимой 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал легкоатлета виновным в умышленном убийстве. Летом 2016 года Писториус был приговорен к шести годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение.

Однако прокуратура ЮАР оcпорила вердикт cначала в Верховном cуде Претории, а поcле отклонения апелляции — в Верховном апелляционном cуде, который удовлетворил ходатайcтво cтороны обвинения и вынеc в ноябре 2017 года приговор в виде 13 лет и 5 меcяцев тюремного заключения за умышленное убийcтво.

Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. Также он является серебряным призером чемпионата мира — 2011 в эстафете 4×400 м.

Ранее сообщалось, что осужденного по делу об убийстве российского биатлониста выпустили на свободу.

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