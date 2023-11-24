Булыкин назвал преимущество «Ювентуса» перед «Интером»

Бывший футболист леверкузенского «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии ODDS.ru оценил шансы туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» набрать три очка в очном матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Эти команды всегда отличаются боевыми встречами. «Ювентус» и «Интер» лидируют в Серии А. Поставил бы на ничью, потому что принципиальный матч. Голов много не будет, игра будет аккуратной.

Конечно, у «Ювентуса» есть преимущество: когда у тебя меньше матчей, нагрузка меньше и игроки получают меньше травм. Поэтому у «Юве» вся концентрация направлена на Серию А. Но эта привилегия не так сильно влияет, если у соперников нет травмированных игроков. Вообще «Ювентус» из-за скандалов всегда на слуху. Поэтому они популярнее — все помнят этот бренд», — заявил Булыкин.

Матч «Ювентус» — «Интер» пройдет 26 ноября в Турине на стадионе «Альянц». Стартовый свиток для команд прозвучит в 22.45 по московскому времени.

После 12 туров Серии А «Интер» набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Туринский клуб расположился на второй строчке и отстает на два балла.

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