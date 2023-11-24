Матч сборной России внесут в Книгу рекордов

Матч сборной России по футболу с национальной командой Кубы (8:0) будет внесен в Книгу рекордов страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что российская сборная побила собственный рекорд по числу игроков, забивших в одном матче. Во встрече с кубинцами голами отметились восемь человек: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

По информации Telegram-канала, в Книге рекордов России решили официально зафиксировать данное достижение. Также сообщается, что церемония внесения, скорее всего, пройдет в начале декабря.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее игрок сборной России заявил, что его не смущают низкие зарплаты в Европе.