Футболиста сборной России не смущают низкие зарплаты в Европе

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, мог ли он уехать в европейский чемпионат.

«Это больше вопрос к «Ростову» или моему агенту. Конечно, есть мечта попробовать себя в Европе. Низкие зарплаты не смущают. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — заявил Глебов.

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей за ростовчан во всех турнирах, в которых забил один мяч сделал результативную передачу.

Соглашение Глебова с ростовским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в €8 млн.

20 ноября сборная России с Глебовым в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0.

Ранее российский футболист попал на обложку главной спортивной газеты Франции.