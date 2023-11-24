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Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции

Игрок «Монако» Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем с «ПСЖ» в Лиге 1

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L'Équipe

Российский футболист «Монако» Александр Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции L'Équipe перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в рамках 13-го тура чемпионата страны.

Встреча пройдет 24 ноября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток для команд прозвучит в 23.00 по московскому времени.

После 12 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на третьей строчке, отставая от парижан на три балла.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

В текущем сезоне на счету Головина 11 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.

20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек «Монако» записал на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее Головина посоветовали «Челси».

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