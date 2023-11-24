Стали известны детали аварии футболиста Балотелли

Стали известны детали аварии, в которую попал футболист турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли. Об этом сообщает местное издание Fatto Quotidiano.

По данным издания, Балотелли врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

Контракт итальянца и «Аданы Демирспор» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за турецкий клуб пять матчей, в которых забил три мяча.

Помимо «Аданы Демирспор» Балотелли выступал за итальянские «Интер», «Милан», «Брешию» и «Монцу», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», а также за швейцарский «Сьон».

В футболке сборной Италии он провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее футболисту клуба РПЛ пожелали попасть в «Интер» или «Милан».