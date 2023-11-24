Председатель совета директоров СКА о победе над «Спартаком»: страна без мяса

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев эмоционально отреагировал на победу клуба в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским «Спартаком», передает «Советский спорт».

После матча Медведев зашел в раздевалку своей команды и выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса».

СКА победил со счетом 3:2. В составе клуба с берегов Невы точными бросками отметились Владимир Алистров, Михаил Воробьев и Александр Никишин. За «Спартак» отличились Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Романа Ротенберга встретятся на своем льду с нижегородским «Торпедо».

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