Гимнастку исключили из сборной Украины после слов о ненависти к Польше

Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике. Об этом сообщает портал Tribuna.com со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

В ноябре Никольченко проводила мастер-классы для детей на территории Польши. Девушка выступила на международном турнире «Варшавская осень», после чего резко высказалась о стране и ее жителях. Гимнастка призналась, что всей душой ненавидит Польшу, но больше — живущих в стране людей. Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменки.

Позднее гимнастка опубликовала пост с извинениями, в котором объяснила свои слова психологическим срывом.

Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата Европы, а также бронзовой медалисткой мирового чемпионата.

С конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международной арене после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отказаться от приглашения отечественных атлетов.

Ранее Фетисов предложил послать международные федерации, требующие деньги с россиян.