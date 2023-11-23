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Названа причина провала Рублева на Итоговом турнире года АТР

Экс-теннисист Ольховский: Рублев проиграл в Турине из-за силы соперников

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой ракеткой мира и доходивший до финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, а также выигравший за карьеру два турнира АТР в одиночном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что главной причиной неудачи Андрея Рублева на Итоговом турнире года АТР стала сила соперников, а не психологическая неготовность россиянина.

«Думаю, в игре не получалось. Что значит, психологически не готов? Конечно, у него было много желания победить. Но желание есть на любом турнире, а здесь собрались сильнейшие. Для успеха нужно было показать лучшую игру, а не всегда это получается. Поэтому, может быть, психологическое состояние было таким: желание есть, что-то не получается, и это влияет. Но сезон у него в любому случае хороший. Думаю, Андрей сам это осознает. Ничего страшного, нужно просто работать дальше», — считает Ольховский.

Рублев проиграл все три матча в группе В на Итоговом турнире в Турине, уступив сначала своему соотечественнику Даниилу Медведеву, затем испанцу Карлосу Алькарасу и, наконец, Александру Звереву из Германии. За весь турнир россиянин не смог взять ни одного сета.

Ранее Даниил Медведев признался, что сошел с ума.

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