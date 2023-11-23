Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Капитан клуба РПЛ вспомнил, как «вскипел» после вопроса журналиста

Защитник «Пари НН» Гоцук разозлился из-за вопроса журналиста после матча с ЦСКА

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник и капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук в интервью «Матч ТВ» рассказал, как его разозлил вопрос журналиста после матча с ЦСКА в чемпионате России.

«Например, я немного кипел, когда ваш коллега Александр Пойда после игры с ЦСКА спросил у Юрана, увидел ли он, что армейцы перестроились на игру в четыре защитника. Вы думаете, у нас слабый тренерский штаб? Конечно, все это видели, если главный тренер не заметил это сразу, то ему подскажут помощники сверху.

И понятно, что команда не может молниеноcно переcтроитьcя под cоперника, вcе же на поле еcть иноcтранцы, играет роль языковой барьер. А потом тренера ловят на эмоциях, когда его команда вела 2:1, но проиграла 2:3. Конечно, он может cказать много разного, а потом еще нужно оправдыватьcя, а это худшее, что может быть в cпорте», — заявил Гоцук.

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Юрана набрали 21 очко после 15 туров и занимают девятое место. В ближайшем матче нижегородцы в гостях сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее футболисту клуба РПЛ пожелали попасть в «Интер» или «Милан».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий