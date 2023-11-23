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Слухи о переходе Алипа в «МЮ» назвали играми агентов

Тренер Гладилин заявил, что игрок «Зенита» Алип не нужен «Манчестер Юнайтед»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе со стороны английского «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу. В беседе с «Газетой.Ru» специалист выразил мнение, что на самом деле этот игрок не нужен «МЮ», а слухи об этом распространяют агенты в своих целях.

«Думаю, что это не больше чем рекламные трюки. Он еще даже не является ведущим игроком «Зенита». А при переходе в «Манчестер Юнайтед» шансов заиграть в стартовом составе нет. Этот переход может быть в коммерческих целях, на перспективу, он не будет игроком стартового состава и уйдет в аренду. «Манчестер Юнайтед» он как игрок основы точно не нужен. Это больше напоминает игры агентов, которые раскручивают свои темы», — полагает Гладилин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее Алипа призвали собирать чемоданы и пешком идти в Англию ради шанса в «МЮ».

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