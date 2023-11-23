Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка: Загитова и Медведева не вернутся

Экс-фигуристка Бестемьянова: Загитова и Медведева не будут возобновлять карьеру

close
100%
Дмитрий Голубович/Павел Кашаев/Global Look Press

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии Legalbet поделилась мнением о возможном возвращении в профессиональный спорт фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я хотела бы возвращения Алины Загитовой. Но не знаю, что может повлиять на ее решение. Это у нее нужно спрашивать. То же самое касается и Жени Медведевой. Не думаю, что она будет возобновлять карьеру. Более того, я вот что скажу: Алина тоже не будет больше на профессиональном уровне кататься. Уверена в этом», — заявила Бестемьянова.

В ноябре в СМИ появилась информация о том, что Загитова раздумывает о возобновлении профессиональной карьеры.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 года в Пхенчхане. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Она объявила об уходе из большого спорта в апреле 2023 года.

Ранее Загитова заявила, что не подражает Медведевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий