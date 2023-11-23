Олимпийская чемпионка: Загитова и Медведева не вернутся

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии Legalbet поделилась мнением о возможном возвращении в профессиональный спорт фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я хотела бы возвращения Алины Загитовой. Но не знаю, что может повлиять на ее решение. Это у нее нужно спрашивать. То же самое касается и Жени Медведевой. Не думаю, что она будет возобновлять карьеру. Более того, я вот что скажу: Алина тоже не будет больше на профессиональном уровне кататься. Уверена в этом», — заявила Бестемьянова.

В ноябре в СМИ появилась информация о том, что Загитова раздумывает о возобновлении профессиональной карьеры.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 года в Пхенчхане. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Она объявила об уходе из большого спорта в апреле 2023 года.

Ранее Загитова заявила, что не подражает Медведевой.