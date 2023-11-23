Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк

close
100%
Комитет молодежи и спорта Верховной рады Украины

Многократный чемпион мира по кикбоксингу украинец Сергей Лысюк погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Комитета молодежи и спорта Верховной рады Украины.

Сообщается, что Лысюк проходил службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось. Врачи Днепра около 10 дней боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Сергей Лысюк — заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. До начала СВО он занимал должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы в Чернигове. В 2022 году спортсмен присоединился к территориальной обороне, а затем участвовал в боях в Донбассе. Сергей Лысюк является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Ранее в зоне СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий