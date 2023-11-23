Украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу погиб в зоне СВО

Многократный чемпион мира по кикбоксингу украинец Сергей Лысюк погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Комитета молодежи и спорта Верховной рады Украины.

Сообщается, что Лысюк проходил службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось. Врачи Днепра около 10 дней боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Сергей Лысюк — заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. До начала СВО он занимал должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы в Чернигове. В 2022 году спортсмен присоединился к территориальной обороне, а затем участвовал в боях в Донбассе. Сергей Лысюк является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Ранее в зоне СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку.