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Мостовой назвал футболиста, который сможет приблизиться к достижениям Месси и Роналду

Мостовой заявил, что Мбаппе может приблизиться к достижениям Месси и Роналду

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высоко оценил игровые качества нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Его слова передает ODDS.

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан — один из тех футболистов, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!

Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!» — сказал Мостовой.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах Лиги 1, в которых сумел 13 раз отличиться (три с пенальти) и сделать одну голевую передачу.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее стала известна дата прощального матча Месси за «Барселону».

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Футбол. Чемпионат Франции
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