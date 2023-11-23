Мостовой назвал футболиста, который сможет приблизиться к достижениям Месси и Роналду

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высоко оценил игровые качества нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Его слова передает ODDS.

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан — один из тех футболистов, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!

Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!» — сказал Мостовой.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах Лиги 1, в которых сумел 13 раз отличиться (три с пенальти) и сделать одну голевую передачу.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее стала известна дата прощального матча Месси за «Барселону».