Боец Махачев заявил, что у футболистов нет личной ответственности

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев порассуждал об ответственности в футболе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и все. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть. Зачем обижаю футболистов? Там у них никакой личной ответственности. Я просто пример привел. Если проиграют, то команда проиграла, и все. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил», — сказал Махачев.

Махачев ранее признавался, что ему стало неинтересно следить за играми между «Реалом» и «Барселоной» после ухода Месси и Роналду.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Россиянин заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Ранее украинский футболист жестко отреагировал на слухи о проблемах с партнерами в «Валенсии».