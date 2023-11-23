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Экс-игрок «Зенита» считает, что без Соболева «Спартак» выглядит гораздо интереснее

Радимов: без Соболева «Спартак» гораздо интереснее

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался об ошибках главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Матч ТВ».

«Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало. С Соболевым нормально. Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В последнем матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания. В последнем матче РПЛ против «Ростова» он появился на 86-й минуте, а предыдущую игру с «Локомотивом» пропустил.

«Спартак» после 15 туров РПЛ, набрав 24 очка, делит шестую строчку с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что у украинского футболиста «Валенсии» проблемы в общении с партнерами.

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