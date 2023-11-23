Тренер Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли играть с соперниками уровня Кубы

Тренер Гаджи Гаджиев заявил, что сейчас сборной России не приходится выбирать соперников, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Германия и Франция не будут играть с нами. Конечно, мы оказались в непростой ситуации. Сложно договариваться. В таком случае надо играть со всеми, с кем договоримся. В том числе с Кубой», — сказал Гаджиев.

Россия сыграла с Кубой 20 ноября. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. Игра против Кубы стала для национальной команды России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, в чем заключалась мотивация сборной России в матче с Кубой.