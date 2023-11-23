Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Аргентине ограблен магазин жены Месси

Infobae: в Аргентине неизвестные ограбили магазин жены Месси Антонеллы Рокуццо

close
100%
Benoit Tessier/Reuters

В аргентинском городе Росарио неизвестные ограбили магазин Unico, который принадлежит жене футболиста Лионеля Месси Антонелле Рокуццо, передает Infobae.

Сотрудники магазина должны были перевезти наличные деньги из магазина, но на них напали неизвестные, разбили окна машины сотрудников, взяли две сумки с деньгами и обстреляли автомобиль. Злоумышленникам удалось скрыться.

Преступники украли около €20 тыс.

22 ноября Месси получил травму во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года против Бразилии. Поединок должен был начаться в 3:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми (семь очков).

Ранее Месси поругался с игроком сборной Бразилии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий