В Аргентине ограблен магазин жены Месси

В аргентинском городе Росарио неизвестные ограбили магазин Unico, который принадлежит жене футболиста Лионеля Месси Антонелле Рокуццо, передает Infobae.

Сотрудники магазина должны были перевезти наличные деньги из магазина, но на них напали неизвестные, разбили окна машины сотрудников, взяли две сумки с деньгами и обстреляли автомобиль. Злоумышленникам удалось скрыться.

Преступники украли около €20 тыс.

22 ноября Месси получил травму во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года против Бразилии. Поединок должен был начаться в 3:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми (семь очков).

Ранее Месси поругался с игроком сборной Бразилии.