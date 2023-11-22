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Месси получил травму

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в матче с Бразилией

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Pedro Nunes/Reuters

Форвард и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси заявил, что получил травму в матче с Бразилией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года (1:0). Слова Месси передает ESPN.

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время для восстановления, чтобы начать 2024 год в полной готовности», — сказал Месси.

Поединок должен был начаться в 3:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми (семь очков).

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков.

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