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Российский боец Петр Ян назвал дату своего возвращения в UFC

Боец ММА Петр Ян планирует подраться 9 марта 2024 года на турнире UFC-299

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Официальный сайт UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян на своей странице в социальных сетях написал, что собирается провести поединок на турнире UFC-299, который пройдет 9 марта 2024 года.

«UFC-299 звучит неплохо для возвращения», — написал Петр Ян.

Главным событием турнира станет поединок между американцем Шоном О'Мэлли и эквадорским бойцом Марлоном Верой.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках — американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили. Ян является бывшим чемпионом UFC.

На счету Яна 16 побед и пять поражений. В конце сентября менеджер спортсмена, Саят Абдрахманов, опроверг информацию о том, что его подопечный проведет свой следующий бой 9 декабря на турнире UFC в Китае против местного бойца Сонга Ядонга.

Ранее известный актер Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом с хорошей техникой и скоростью.

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