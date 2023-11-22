Украинская спортсменка объяснила свои слова о ненависти к полякам

Украинская гимнастка Влада Никольченко в своих социальных сетях объяснила свои слова о ненависти к Польше и народу этой страны.

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко.

В ноябре Никольченко проводила мастер-классы для детей на территории Польши. Девушка выступила на международном турнире «Варшавская осень», после чего резко высказалась о стране и ее жителях. Гимнастка призналась, что всей душой ненавидит Польшу, но больше — живущих в стране людей.

С конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международной арене после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивных федерациям отказаться от приглашения отечественных атлетов.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Украины возбудила дело против Никольченко.