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Федерация гимнастики Украины возбудила дело против своей спортсменки

ФГУ возбудило дело против гимнастки Никольченко, заявившей о ненависти к Польше

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Владимир Песня/РИА Новости

Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело из-за высказываний 20-летней украинской гимнастки Влады Никольченко. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ноябре Никольченко проводила мастер-классы для детей на территории Польши. Девушка выступила на международном турнире «Варшавская осень», после чего резко высказалась о стране и ее жителях.

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала спортсменка.

Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата Европы, а также бронзовой медалисткой мирового чемпионата.

С конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международной арене после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивных федерациям отказаться от приглашения отечественных атлетов. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине, где команда завоевала 32 награды.

Ранее фигуристка Алина Загитова провела разминку для маленьких фигуристок.

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