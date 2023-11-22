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Головина похвалили за то, что он «не валяет дурака» в сборной России

Экс-игрок Петрушин похвалил Головина после матча сборных России и Кубы

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Global Look Press

Бывший футболист московского «Динамо», футбольный эксперт Алексей Петрушин выделил полузащитника «Монако» Александра Головина после товарищеского матча сборной России и национальной команды Кубы, отметив, что уважает его за отношение к играм. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Головин просто молодец. Я его очень уважаю. Он выходит и играет. Не валяет дурака, что я звезда, а вы все так. Он стал главным зачинщиком всех наших атак в первом тайме. И сам забил, и отдал шикарный пас Облякову. Здесь вообще вопросов не возникает», — заявил Петрушин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

Ранее стало известно, что нужно сделать Головину для перехода в топ-клуб.

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