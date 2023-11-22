Названы причины, которые не дали Дзагоеву реализовать потенциал

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, говоря о карьере экс-полузащитника армейского клуба Алана Дзагоева, заявил, что футболиста не использовали правильно на поле, из-за чего он не сумел полностью реализовать свой потенциал. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Он должен был играть вторым нападающим или в оттяжке, где он бы приносил много пользы ЦСКА. А в интересах команды его начали использовать не на своей позиции, приходилось уделять внимание обороне, то есть, заниматься не своими прямыми обязанностями. Потом пошли травмы, после чего сложно себя уже реализовывать», — заявил Масалитин.

33-летний Дзагоев, последним клубом которого стала греческая «Ламия», объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он перешел в греческий клуб в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано, в том числе, с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

Ранее Дзагоеву посоветовали заняться танцами вместо тренерской карьеры.