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Плющев объяснил, почему Овечкина могут досрочно включить в Зал хоккейной славы

Тренер Плющев заявил, что Овечкин пользуется авторитетом в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном досрочном включении капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы в Торонто. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал не сравнивать дань уважения россиянину с отказом допустить Россию до участия в Кубке мира, который организует НХЛ.

«Саша уже давно играет за океаном за клуб НХЛ, пользуется большим авторитетом и уважением как среди болельщиков, так и среди специалистов. Есть там те, кто стараются подлить грязи. Но он игрок, и его как игрока ценят и отдают ему дань уважения. Не надо ничего сравнивать, искать какие-то параллели», — убежден Плющев.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Для Овечкина заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» стала 827-й за всю карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по этому показателю, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

По информации ESPN, Овечкин может попасть в Зал славы сразу по завершении карьеры, не выжидая трех лет, как этого требуют правила. На данный момент последним удостоенным привилегии быть досрочно включенным в Зал славы является Гретцки.

Ранее Плющев заявил, что скоро Россию будут просить вернуться на международные турниры.

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