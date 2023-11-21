Сборную России похвалили за отношение к игре в матче с Кубой

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев похвалил в своем Telegram-канале национальную команду России за игру против Кубы.

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть: никакого расслабона, собранность и игра до последних минут. Никто себя не берег, играли с полной самоотдачей», — написал Ловчев.

Также Ловчев отметил, что после жесткой критики после игры с Кенией (2:2) все хотели показать другое отношение.

20 ноября Россия сыграла товарищеский матч против Кубы. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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