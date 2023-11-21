Фигуристка Трусова о мыслях после Олимпиады 2022 года: а что делать дальше?

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала в интервью «Okko Спорт», что не понимала, что она будет делать после Олимпийских игр 2022 года.

«Олимпиада, наверное, это то, к чему ты идешь. Она проходит, и ты такой: «А дальше что делать?» Лично у меня вся карьера строилась на том, что я должна отобраться на Олимпиаду и там выступить», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Трусова посмеялась над заголовками СМИ во время Олимпиады-2022.