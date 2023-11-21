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Российский финалист Кубка Стэнли перешел в «Сибирь»

Экс-вратарь «Далласа» Худобин стал игроком «Сибири»

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Gerry Thomas/USA TODAY SPORTS

Финалист Кубка Стэнли 2020 года в составе «Даллас Старз» Антон Худобин стал голкипером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь», передает пресс-служба клуба.

Срок контракта с голкипером рассчитан до 30 апреля 2024 года. Он будет выступать под 35-м номером.

В минувшем сезоне Худобин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс» и провел один матч в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он также успел сыграть за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс». Свою карьеру он начал в магнитогорском «Металлурге», а в локаутном сезоне-2012/13 он сыграл 26 встреч за мытищинский «Атлант».

В сезоне-2019/2020 голкипер дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, где в серии «Старз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг».

В 2023 году Худобин выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за «Сокол» из Красноярска. В 2014 году Худобин в составе сборной России стал чемпионом мира.

Ранее Худобин рассказал об отличии российского менталитета от американского.

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Хоккей. КХЛ
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