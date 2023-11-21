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Дзагоеву посоветовали заняться танцами вместо тренерской карьеры

Тренер «Урала» Гончаренко заявил, что у игрока Дзагоева была классная карьера

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко признался, что ему стало грустно из-за того, что футболист Алан Дзагоев решил завершить профессиональную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается. Шучу, конечно, у него может получиться», — заявил Гончаренко.

Дзагоев работал под руководством специалиста в ЦСКА.

33-летний Дзагоев перешел в греческую «Ламию» в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано, в том числе, с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

Ранее Дзагоев объяснил решение закончить карьеру в 33 года.

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