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Плющев о недопуске России на Кубок мира: по барабану, нас еще попросят вернуться

Тренер Плющев уверен, что Россию попросят вернуться на международные турниры

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о запрете России принять участие в Кубке мира по хоккею — 2025. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что удивляться здесь нечему.

«Не думаю, что здесь стоит чему-то удивляться. Это коалиция, которая предъявляет нам претензии, кто-то и вовсе открыто поддерживает ведение боевых действий на Украине против России. Там решают не спортивные функционеры, а немного другие люди.

Вообще, не надо ничего ни у кого просить. Мы — самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами. Придет время — думаю, достаточно скоро, — когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо. Не надо думать о том, чего они скажут — да по барабану. Мы — одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться» — уверен Плющев.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Ранее стало известно, почему российские игроки НХЛ не сделали заявления из-за СВО.

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Хоккей. Сборная России
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