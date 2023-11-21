Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жирков вспомнил, как провозил кальян в сборную России

Жирков рассказал, что брал с собой кальян на сборы национальной команды

close
100%
Global Look Press

Бывший футболист Юрий Жирков рассказал о своей любви к кальянам и вспомнил, как возил кальян с собой на сборы национальной команды. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — заявил футболист.

В сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Он выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год, провел 105 матчей и забил два мяча.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.

Жирков также выступал за «Челси» — с 2009 по 2011 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Жирков пошутил, что его выгнали из «Челси».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий