Жирков вспомнил, как провозил кальян в сборную России

Бывший футболист Юрий Жирков рассказал о своей любви к кальянам и вспомнил, как возил кальян с собой на сборы национальной команды. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — заявил футболист.

В сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Он выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год, провел 105 матчей и забил два мяча.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.

Жирков также выступал за «Челси» — с 2009 по 2011 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Жирков пошутил, что его выгнали из «Челси».