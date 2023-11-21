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Друг Макгрегора публично обвинил чемпиона UFC Махачева в употреблении допинга

Боец Дэнис заявил, что чемпион UFC Махачев употребляет стероиды

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Matt Davies/Global Look Press

Американский боец ММА Диллон Дэнис публично обвинил представителя России, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева в употреблении допинга, ответив на один из комментариев в социальной сети X (бывший Twitter).

Один из пользователей написал следующее: «Ислам Махачев — самый совершенный боец. У него есть: бокс, удары ногами, проходы в ноги, грэпплинг, сабмишены, клинч, граунд-энд-паунд, защита и кардио».

«И стероиды», — добавил Дэнис в комментариях.

Диллон Дэнис — близкий друг ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, который находится в конфликте с командой Ислама Махачева.

В апреле 2016 года Махачев был отстранен от участия в соревнованиях в связи с употреблением допинга. В июле того же года Американское антидопинговое агентство (USADA) установило, что боец употреблял мельдоний в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени во время лечения аритмии сердца.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Ранее глава UFC Дана Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в октагон.

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