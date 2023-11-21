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Абаскаля раскритиковали после разгромной победы сборной России над Кубой

Экс-игрок Мостовой упрекнул тренера «Спартака» Абаскаля из-за игрока Пруцева

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой после разгромной победы национальной команды над Кубой поделился размышлениями на тему того, может ли удачная игра футболистов красно-белых Александра Соболева и Данила Пруцева в сборной изменить их положение в клубе, а также критично высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Его слова приводит RT.

«Думаю, что трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего. Что касается Пруцева, его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», — заявил Мостовой.

В матче с Кубой оба футболиста забили по мячу. Для 23-летнего Пруцева этот гол стал дебютным за сборную России.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Ранее были названы три позитивных фактора после победы сборной России над Кубой.

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