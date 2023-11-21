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Российский лидер «Тампы» получил травму в матче НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров травмировался в матче НХЛ с «Бостоном»

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Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

Игрок травмировался в середине второго периода и смог продолжить игру только в третьем отрезке встречи. При этом после своего возвращения на лед он отметился результативным действием — вместе с Брэндоном Хагелем он выступил в роли ассистентам для Стивена Стэмкоса, который за пять секунд до финальной сирены сравнял счет и смог перевести игру в овертайм.

Поединок закончился победой «Тампы» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Хагель.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 18 матчах своей команды, отметившись 13 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. При этом хоккеист пропустил несколько игр «Лайтнинг» из-за болезни. В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее Кучеров стал раздражать фанатов в США.

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