Названы три позитивных фактора после победы сборной России над Кубой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что ему понравилось в игре сборной России против команды Кубы.

«Понравилось, что сборная России играла с настроением. Было много мнений, что сборная недонастроится, но это не случилось. Россия играла на полную, с хорошим настроением.

Второй момент, Карпин показал нам команду сегодняшнего дня и будущего. Считаю, что этот состав, как минимум пять лет будет играть, сыгрываться и прибавлять. Когда начнутся официальные матчи, у нас уже есть хорошие футболисты, и мы сегодня всех увидели.

И третье, это то, что был устроен праздник для зрителей, они это заслужили. Был полный стадион, потрясающее открытие, антураж праздника сыграл роль в настрое футболистов», — заявил Колосков.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Карпин назвал главный матч для сборной России в 2023 году.