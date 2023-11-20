Иностранный футболист признался, что у него была возможность играть за сборную России

Бывший футболист московского «Локомотива» Данташ Родолфо рассказал, что из-за дипломатических проблем не смог выступать в составе сборной России. Его слова передает РИА Новости.

«Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это все быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем. Я хотел играть за сборную России, но, к сожалению, не получилось», — сказал Родолфо.

Родолфо выступал за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2006/07. После он поиграл на родине за «Васко да Гама», а в 2015 году снова вернулся в Россию. С 2015 по 2019 год Родолфо защищал цвета грозненского «Ахмата», а затем завершил профессиональную карьеру.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее иностранный тренер заявил, что в России мало талантливых футболистов.