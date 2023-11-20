Футболисты сборной Кубы прилетели на матч с Россией без нужных бутс

Футболисты сборной Кубы прилетели на матч с национальной командой России в Волгограде без нужных бутс. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола страны Мигель Анхель Диас.

«Сложности при приезде в Россию? Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь.

Купили нужные бутсы в Волгограде. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — заявил Диас.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Карпин отказался от победы над Кубой любой ценой.